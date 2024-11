Creand presenta una conferència sobre el private equity com a clau per diversificar inversions

Creand Crèdit Andorrà ofereix la conferència 'Descobreix el private equity: la clau per diversificar les teves inversions', emmarcada en el cicle d’Educació Financera, que arriba a la tercera edició. La sessió, que té un format col·loqui amb voluntat pedagògica, serà conduïda per Estel Sardà, gestora d’Actius Alternatius de Creand Crèdit Andorrà, i Robert Sanz, gestor de Carteres Flexibles i Renda Variable de Creand Crèdit Andorrà, que parlaran d’aquesta tipologia d’actius des d’una vessant didàctica.



"El nostre compromís és promoure el coneixement sobre les finances tant als nostres clients com al públic en general. A Creand creiem que una societat millor informada està més preparada per prendre millors decisions en la gestió dels estalvis i les inversions", ha explicat Jordi Playà, director de l’àrea de Banca Privada de Creand Crèdit Andorrà, sobre aquesta sessió.



En la primera edició del cicle d’Educació Financera, experts de l’àrea d’Inversions de Creand van parlar en tres conferències sobre els conceptes bàsics per invertir amb èxit, les claus per invertir en borsa i com obtenir beneficis invertint en renda fixa. El segon any va versar sobre els fons d’inversió. El cicle contempla també sessions que els experts de Creand ofereixen a diferents centres educatius del país, així com articles a la premsa i divulgació general de coneixement a través dels canals de l’entitat, com la web i les xarxes socials.



La conferència 'Descobreix el private equity: la clau per diversificar les teves inversions' s’oferirà online i de manera presencial, el dilluns 11 de novembre a les 19.00 h.