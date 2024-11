Torna a casa per gairebé Nadal

El mític anunci d'aquell famós torró deia que "tornava a casa per Nadal", i el nou fixatge del MoraBanc Andorra, Nikola Radičević, també ho fa. Bé, gairebé, perquè queden encara uns dies per a la festivitat, però el base ha deixat clar aquest matí que tot i tenir ofertes d'altres equips, la seva intenció era estar de nou a l'ACB, en la qual ha passat gran part de la seva trajectòria. "Era l'objectiu", ha dit, "a la Lliga Endesa em sento com a casa i trobava a faltar tot d'aquesta: l'estil de joc, ràpid, els pavellons plens i el menjar, i he sentit a dir que aquí a Andorra també es menja molt bé".

Envers la seva arribada, el serbi ha comentat que tot ha estat molt ràpid, que li van trucar el diumenge i que dilluns ja estava al país. Sap a què ha vingut i s'ha mostrat molt content per l'oportunitat, i ha assegurat donar el 100% en aquests dos mesos fent de substitut dels lesionats Shannon Evans, a res de tornar a jugar; Rafa Luz, amb molèsties als isquiotibials, i Ferran Bassas, de qui encara es desconeix l'abast de la lesió al bessó de la cama esquerra. El tricolor "és un conjunt amb molta qualitat i objectius grans", ha afegit el nou director de joc, i "està ple de jugadors que han estat al màxim nivell del bàsquet europeu".

Demanat per què pot aportar, Radičević ha assenyalat l'organització, el ritme i l'energia, així com estar a disposició en tot el que li demani Natxo Lezkano. El de Čačak arriba en bon estat físic, ja que des de l'estiu fins ara ha estat entrenant amb el KK Borac de la seva ciutat natal: "M'han ajudat molt i ara estic en bona forma, resta conèixer una mica més l'equip i les jugades i estaré llest pel dissabte". Cal recordar que el MoraBanc rep l'UCAM Múrcia (18.00 hores), el seu antic equip on només va jugar dos partits abans d'esclatar la pandèmia per la Covid-19. "Conec al Sito Alonso – entrenador dels murcians – i el seu sistema, i és un dels equips més físics de la categoria", ha esmentat l'ex Cedevita Olimpija, completant que segur vindran motivats després de caure a casa contra el Reial Madrid en la darrera jornada (64-85).