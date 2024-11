La CASS cobrirà al 100% el tractament amb cannabidiol per a casos greus d’epilèpsia

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha anunciat que cobrirà completament el cost del Cannabiol, un fàrmac amb base de cannabidiol, per a pacients que pateixin epilèpsia greu i que compleixin certs requisits mèdics. Aquesta decisió s’emmarca en l’última actualització del reglament regulador de fàrmacs d’alta complexitat, segons el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El Cannabiol ha demostrat ser eficaç com a tractament complementari per a crisis epilèptiques resistents associades a la síndrome de Lennox-Gastaut i la síndrome de Dravet, en combinació amb el fàrmac clobazam. Gràcies als seus resultats positius en estudis experimentals, el Ministeri de Salut ha inclòs aquest medicament en el llistat de fàrmacs d’alta complexitat, el que obre la porta al seu finançament total per part de la CASS.

No obstant això, no tots els pacients epilèptics podran accedir a aquesta cobertura. Els requisits establerts són estrictes: els pacients han de tenir més de dos anys i haver demostrat resistència a almenys tres medicaments antiepilèptics diferents. A més, el fàrmac només podrà ser prescrit per especialistes en neurologia, neuropediatria o pediatria hospitalària.

Abans d’iniciar el tractament, la comissió de medicaments d’alta complexitat valorarà cada cas de forma individual. Així mateix, els pacients seran avaluats cada sis mesos per comprovar l’eficàcia del tractament, i només podran continuar prenent el fàrmac si s’observa una reducció d’almenys el 30% en la freqüència de les convulsions en comparació amb el període anterior.