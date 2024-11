El MoraBanc perd a Rafa Luz i Ferran Bassas per un mes i mig

El MoraBanc Andorra perd a dues peces de l'equip per un mes i mig. Ferran Bassas i Rafa Luz no podran vestir la samarreta tricolor els pròxims partits a causa de les lesions que van patir. El català va haver de retirar-se del darrer entrenament de preparació de cara al partit de Lleida, i les proves mèdiques realitzades determinen que pateix una lesió al múscul gastrocnemi intern de la cama esquerra. D’altra banda, el brasiler pateix una lesió miotendinosa del múscul semimembranós de la cama dreta. El temps estimat de baixa dels dos jugadors és d’unes sis setmanes, tot i que l’evolució d’ambdues lesions marcaran la seva disponibilitat en els pròxims partits.

Per El Periòdic

