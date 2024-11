Ainhoa Fernández completa la seva participació en el Mundial Femení sub17

Diumenge passat va acabar el Mundial Femení sub17, el qual es va endur Corea del Nord després d'imposar-se als penals a Espanya. En aquesta cita, l'arbitratge andorrà va continuar fent història de la mà d'Ainhoa Fernández, qui va ser designada com a àrbitre assistent i va ser present en quatre partits. A la fase de grups va xiular un Japó-Brasil (2-1 a favor de les nipones) i un Zàmbia-Japó (1-4). La tricolor també va arbitrar el Corea del Nord-Polònia de quarts de final (1-0) i el duel de la lluita pel bronze, entre els Estats Units i Anglaterra (3-0).

Per El Periòdic

