'Ferrariman' retira el seu nom de youtuber per a "tornar a ser ell mateix"

"'Ferrariman' mor i Xavi Caballol sobreviu. Com haureu pogut comprovar a les meves xarxes socials, ja he començat a fer alguns canvis. Ja no sé de quina manera començaré els meus vídeos, però hi haurà molts canvis a la meva vida", ha mencionat avui l'empresari i 'influencer' andorrà Xavier Caballol, qui va sobreviure juntament amb la seva parella a un accident que podria haver resultat fatal en la seva avioneta particular fa dues setmanes. El creador de contingut ja va agraïr pocs dies després de patir el sinistre haver pogut explicar l'anècdota als seus seguidors, qui els va retornar els missatges de suport recalcant la seva "bona energia" i també a les persones que van protagonitzar el seu rescat i posterior tractament hospitalari.

Després de tot el succeït, i passat així un parell de setmanes, Caballol ha compartit un vídeo descrivint la seva nova vida i futura transformació com a personatge públic a causa del malaurat incident. "Les figures de 'Ferrariman' o 'El Potro Andorrano' eren personatges que havia creat des del meu humor. Tanmateix, després d'un cop tan gran, entenc que les meves referències ja no tinguin la mateixa gràcia i es puguin malinterpretar", ha esmentat visiblement ressentit l'empresari. Una decisió que segons comenta, l'ha consensuat amb la seva parella i que "aquestes figures han mort en l'accident i allà es quedaran", sense pretendre així tornar a representar aquest paper a les xarxes i prometent d'aquesta manera "tornar a ser ell mateix".