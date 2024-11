Ordino destina gairebé 37.000 euros a l’enderroc de l’aparcament de la Clota Verda

La Clota Verda està sent objecte de diverses intervencions viàries en el marc del Pla de millora i embelliment urbà. Amb l’objectiu d’informar els veïns i recollir les seves aportacions, el comú ha convocat una reunió veïnal que tindrà lloc aquest dijous a les 19.00 hores a la sala La Buna d'Ordino.

A finals d’octubre, la corporació comunal va anunciar que, a partir de l'1 de novembre, l'aparcament inferior de la Clota Verda deixaria de formar part de la xarxa d’aparcaments públics de la parròquia. La decisió es va prendre a causa del venciment del contracte de lloguer, motivat per un projecte privat de construcció a la zona. En paral·lel a aquest tancament,es treballa per habilitar noves places d'aparcament de zona verda al carrer del Lloser.

El Comú d'Ordino ha adjudicat d’urgència i de forma directa les obres de demolició de l'aparcament situat a l'avinguda del Casamanya, a la zona de la Clota Verda, per un import de 36.574 euros. L'empresa Tot Projectes i Serveis serà l'encarregada d'executar els treballs, els quals tindran una durada aproximada de dues setmanes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació