Govern incorpora Miguel Pérez Carnicero com a assessor especial de Finances

El Govern ha anunciat la incorporació de Miguel Antonio Pérez Carnicero com a personal de relació especial adscrit al ministeri de Finances. Pérez Carnicero, qui exercirà les seves funcions sota la direcció del titular de la cartera financera, Ramon Lladós, amb una retribució mensual bruta de 5.769,23 euros, s'incorporarà oficialment el pròxim 6 de novembre de 2024. Aquesta contractació es duu a terme en compliment de la Llei de pressupost de 2024 i la Llei de funció pública de 2019, en execució de l’acord del Govern del 30 d'octubre.

Amb una trajectòria consolidada en el sector financer, Pérez Carnicero ha estat president de la Comissió d’Auditoria i Compliment de l'entitat bancària de MoraBanc, amb la responsabilitat de supervisar els estats financers i el control de compliment tant de la companyia com del seu grup consolidat. Al llarg de la seva carrera professional, ha treballat principalment a Deloitte, on va exercir com a soci responsable dels serveis financers i d’assegurances per a Catalunya, Aragó, Balears i Andorra. En aquest rol, va realitzar auditories i revisions en el sector financer i d’assegurances, a més de supervisar processos i millores d’eficiència en nombroses entitats.

Per altra banda, el nomenat també forma part de diversos organismes professionals, incloent-hi el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, on va ser vicepresident fins al 2014, i és membre del Col·legi d’Economistes de Catalunya, entre altres associacions destacades del sector.