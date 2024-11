El SAAS afronta una demanda de 150 treballadors per la paga variable del DPO

La ministra de Salut, Helena Mas, ha informat en resposta a una pregunta formulada per la consellera general Carine Montaner que uns 150 treballadors del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) han presentat una demanda judicial per reclamar la paga extraordinària vinculada al Desenvolupament per Objectius (DPO). La denúncia, interposada a la Batllia el passat 31 de juliol, posa sobre la taula la reclamació d’un complement salarial que, tot i inclòs en les converses laborals, encara no s’ha aplicat.

En la seva resposta, Mas ha subratllat que la introducció de la paga de DPO es considera una "eina clau per reconèixer i promoure el talent" dins del SAAS, però que la seva implementació "requereix el compromís de les parts en l'establiment d'objectius ben definits i en un sistema d’avaluació clar". La ministra ha remarcat que cal garantir que aquesta retribució variable s’apliqui de manera "equitativa" per complir la seva finalitat de promoure el desenvolupament professional.

D'aquesta manera, Mas ha confirmat que la demanda presentada pels treballadors està ara en mans de la Batllia, i que "correspon a l’autoritat judicial fer-ne el pronunciament escaient". Finalment, la titular de Salut ha reiterat que el Govern "manté el compromís amb la millora de les condicions laborals del personal del SAAS" i que la proposta per implementar el DPO continua present en les converses per al nou conveni col·lectiu, amb l’objectiu d’arribar a un acord en els pròxims anys.

Altres incompliments normatius

A més de la qüestió de la DPO, Mas ha abordat altres punts sobre incompliments normatius del SAAS. La titular de Salut ha destacat les millores assolides en el primer Conveni col·lectiu del SAAS, inscrit al Departament d’Ocupació i Treball el novembre de 2022, i ha valorat "positivament el procés de diàleg i entesa" que va portar a acords importants com l’increment anual de salaris d’acord amb l’IPC, la reclassificació de categories professionals i el reforç del pla de carrera. Tot i així, segons ha explicat, la qüestió del DPO es va deixar per a negociacions futures a causa de la complexitat d’aquest model de retribució variable.

Finalment, la ministra ha tornat a fer referència a l'acord arribat amb la comunitat de veïns de l'edifici Ròdol, a través del qual s'estipula crear un accés exclusiu per al centre i evitar així interferències amb les zones comunitàries de l’edifici, permetent el compliment de la normativa. Aquest accés independent, valorat en un cost total de 50.000 euros, ha estat assumit parcialment pel SAAS, el qual ha destinat 25.000 euros al projecte, una quantitat lleugerament superior al pressupost inicial.