Oier fa una crida a la calma

Amb el repartiment de punts a Ourense, l'FC Andorra acumula quatre jornades sense trobar-se amb la victòria d'ençà que van vèncer 2-0 al Real Unión ara fa un mes. El balanç és d'una derrota, la de Zamora, i tres empats, però Oier Olazábal ha fet una crida a la calma per recordar que l'equip està en bon estat: "L'important és fer les coses bé, i ho estem fent".

El porter també ha fet memòria que els tricolor es mantenen en posicions de play-off d'ascens, ja que ara mateix són cinquens amb 17 punts, apuntant que de vegades les sensacions "enganyen" i que si es compara la dinàmica dels pirenaics amb la de la resta de conjunts que van perdre amb ells la Segona Divisió "estem bé". "Evidentment volem estar més a dalt, i ho podem fer, però estem fent un bon any i s'ha de mantenir la calma", ha afegit. Envers aquests altres tres conjunts que van descendir, cal apuntar que l'Amorebieta és ara mateix cuer del Grup 1 que comparteix amb l'FC Andorra, amb set punts, mentre que a l'altre, el Vila-real B és penúltim amb nou punts i l'Alcorcón és 16è amb 10.

D'altra banda, el d'Irun ha reconegut ser cert que els darrers duels a casa els seus han tingut un pèl de mala sort en les accions a pilota aturada, les quals "evidentment hem de millorar". En aquest sentit, també s'ha mostrat conscient que la principal faceta a refinar és l'ofensiva, on els del Principat no van precisament mancats de talent: "És un tema grupal, sembla que són els últims tres quarts i també és, per exemple, com surts des del darrere [...] Estem jugant millor".

A títol personal, Olazábal està gaudint enguany de molt més protagonisme que la temporada anterior, i ha volgut fer esment de les porteries a zero. Els de Ferran Costa no han encaixat en cinc duels dels 11 que es porten disputats, i en tots ells el basc va ser el titular. "Els conjunts que estan el més a dalt a la classificació han de concedir poc i generar molt, i aquest és l'objectiu", ha dit, mencionant que estan en bones xifres en l'aspecte defensiu, les quals "s'han de mantenir i potenciar", i que s'han d'enfocar a fer gols.

Demanat per la competència amb Nico Ratti, ha assegurat que tots dos volen que l'equip estigui el més a dalt possible. "És un tòpic que sempre s'ha dit, que els porters necessiten confiança i minuts", però ha explicat que des de molt jove, quan jugava al Barça B sota les ordres de Luis Enrique, ja alternava molt sota pals i que continuar fer-ho ara no suposa cap problema per a ell.

El pròxim rival

Els tricolor rebran aquest diumenge (12.00 hores) al Barakaldo, tercer amb dos punts més. "És un matx important contra un molt bon equip que ho està fent molt bé", ha apuntat Olazábal, i cal recordar que l'FC Andorra l'enfrontarà sense César Morgado, sancionat per veure la vermella directa el passat cap de setmana. De totes maneres, les baixes no preocupen gens al veterà porter perquè "tenim una plantilla molt bona, i Pablo Trigueros o 'Bomba' ho poden fer molt bé". Els d'Imanol de la Sota només han perdut un partit en tot el que es porta de Primera Federació, a casa per 0-3 contra el Zamora. Així, com a visitants, els de Biscaia han sumat tres empats – Lugo, Real Unión i Barça Atlètic – i una victòria – Ourense –.