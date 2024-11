Govern confirma que no hi ha hagut "cap negligència" implicada en la mort del reclús

Fa tot just una setmana es va notificar la mort d'un jove reclús andorrà de 28 anys a la presó de la Comella, el qual presumptament s'hauria llevat la vida. L'endemà, el centre penitenciari i la Policia ja van posar en marxa una investigació per poder determinar amb claredat quins motius haurien conduït a la mort de l'intern, tenint en compte la màxima vigilància de l'espai i l'adequació d'aquest. El condemnat, cal recordar, estava imputat per maltractament en l'àmbit domèstic.

Sobre aquesta qüestió ha estat interrogat aquesta tarda el ministre portaveu de Govern, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. A banda de lamentar el succés i donar el condol als seus familiars, Casal ha revelat que la investigació que ha impulsat el ministeri de Justícia i Interior no ha pogut atribuir cap responsabilitat als treballadors de la presó: "L'informe de la investigació desprèn que no hi ha hagut cap implicació per part dels efectius i, per tant, cap indici d'activitat negligent", ha indicat el ministre.

A més, el titular de Medi Ambient també ha revelat que "no és cert que hi hagués hagut un intent d'autòlisis com es va estipular", refermant d'aquesta manera que no va fallar cap protocol. A causa d'aquest informe, ja tancat com ha recordat, s'ha demostrat que "no es disposaran sancions a cap implicat ni depurar així responsabilitats". Casal també ha valorat que el règim que complia el reclús era ordinari i que, per aquest cas, s'ha dut a terme un acompanyament i seguiment com amb tots els interns.

Finalment, convé esmentar que el portaveu de Govern ha deixat una reflexió del cas estipulant que "cal discernir les decisions que es prenen" i que la cartera de Justícia, encapçalada per Ester Molné, ha desprès una conclusió en què afirma que el centre penitenciari "té l'obligació de dotar als seus reclusos dels màxims recursos o necessitats que requereixin", en funció de quina sigui la seva condemna o bé si es troben en un estat de llibertat condicional.