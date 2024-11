Els centres esportius d’Encamp i del Pas disposen d’un nou abonament matinal

Els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa disposen d’un nou abonament matinal mensual que permetrà distribuir de manera més eficient l’assistència a les instal·lacions al llarg del dia i millorar la qualitat dels serveis. La iniciativa, segons han informat, es pren amb l’objectiu d’evitar la concentració d’usuaris en les franges més saturades (tarda i vespre) i en previsió de l’increment d'abonaments que hi ha cada any durant l’època d’hivern.

El conseller d’Esports del Comú d'Encamp, Nino Marot, ha explicat que "al nou abonament se suma també l’ampliació de l’horari a la franja matinal per donar un servei més ampli" i, per tant, l’obertura dels centres esportius tindrà lloc a les 06.15 hores a Encamp i a les 07.30 al Pas de la Casa, amb un horari especial pel servei de piscina.



El nou abonament també respon a la possibilitat d’oferir una alternativa econòmica i atractiva per a un possible nou públic que estigui interessat en utilitzar les instal·lacions esportives. El cost de l’opció matinal per a residents a la parròquia és de 30 euros per als adults i nou euros per als sèniors (majors de 65 anys i que disposin de la Tarja Magna). En el cas dels no residents, el preu és de 39 i 11,70 euros respectivament.



Horaris durant l’opció de matí

L’abonament matinal ja es pot contractar a les recepcions dels centres esportius de la parròquia i, per ara, estarà operatiu fins al 30 d’abril de 2025. Els horaris de l’abonament matinal a Encamp per al gimnàs són de les 06.15 a les 15.00 hores de dilluns a divendres, de les 09.00 a les 20.00 hores els dissabtes i de les 09.00 a les 14.00 hores els diumenges. En el cas de la piscina és de dilluns a divendres les 07.00 a les 15.00 hores.

Pel que fa al Pas de la Casa, les franges per al gimnàs són de les 07.30 a les 15.00 hores de dilluns a divendres, de les 09.30 a les 13.00 hores i de les 15.00 a les 22.00 hores els dissabtes i de les 15.00 a les 22.00 hores els diumenges. En relació a la piscina, s’hi pot accedir dilluns, dimecres i divendres de les 07.30 a les 15.00 hores i dimarts i dijous de les 9.30 a les 15.00 hores.