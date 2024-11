L'Executiu ofereix maquinària del COEX per ajudar en la reconstrucció a València

Govern ha enviat material sanitari i esportiu a la Comunitat Valenciana per donar suport als afectats pel fenomen meteorològic de la DANA que va impactar la regió la setmana passada. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha informat de l'enviament durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimecres, explicant que les autoritats andorranes van establir contacte amb els organismes espanyols per oferir-los assistència.

Casal ha detallat que, en cas de ser necessari, l'Executiu ha posat a disposició del govern espanyol els cossos de bombers, protecció civil i policia per qualsevol tipus de col·laboració. "Estem a disposició de les autoritats espanyoles per tot allò que es requereixi. Hem posat a disposició els nostres recursos i, si ho necessiten, ens coordinarem pel que sigui necessari", ha manifestat Casal. Així i tot, no ha confirmat si s'enviaran més donacions en el futur, però ha assegurat que no es descarta aquesta possibilitat: "Si tenim la possibilitat de fer-ne més i es requereix material addicional segons com evolucioni la situació, estem oberts a continuar col·laborant", ha afirmat.

A més, el Govern ha ofert la maquinària pesant de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) en cas que les autoritats espanyoles ho considerin necessari per les tasques de reconstrucció. "Ens hem posat a disposició a través de Protecció Civil per enviar maquinària pesada si calgués. De moment, no se’ns ha notificat aquesta necessitat, però estem preparats per col·laborar", ha explicat el ministre.