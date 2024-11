Casal deixa entreveure el seu malestar al no posseir els estudis d'Escaldes-Engordany

Les diferents corporacions parroquials es van comprometre el passat juliol amb Govern de fer arribar els seus estudis de càrrega màxima abans de finals d'octubre. Quatre d'elles, Canillo (que va ser el primer) Andorra la Vella, la Massana i Ordino ho van entregar tots plegats fa dues setmanes, mentre que Sant Julià de Lòria i Encamp ho han dut a terme recentment.

La qüestió és que el Comú escaldenc encara triga i demora la seva entrega, tal com va destacar la mateixa corporació el passat mes a causa del disseny del seu Pla d'Urbanisme, amb el qual encara treballa i poleix. A aquest efecte, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular de la cartera de Medi Ambient, Guillem Casal, ha sigut clar expressant el seu desgrat amb el Comú que dirigeix la cònsol Rosa Gili arran d'una pregunta de la premsa.

"Cal que els comuns parlin entre ells i decideixin l'estat dels seus territoris, de manera que Govern pugui tenir la visió de la seva totalitat i verificar la seva situació", ha esmentat el portaveu. Sobre el retard de la parròquia que comanda Gili, Casal ha citat que amb les reunions mantingudes amb el Comú "s'havia concretat que aquests estudis de càrrega ens els farien arribar al més aviat possible, i de moment, encara no els hem rebut". Una data límit que molesta al ministre, sabent que "s'han excedit des de fa mesos i el marge d'aquest era d'un any sencer".

Per tot això, l'Executiu defensa que posseeixen les dades sectorials i globals, i que les corporacions són les que tenen la capacitat de fer abaixar aquestes xifres. "Aquests estudis s'han de realitzar a escala parroquial de manera que nosaltres puguem efectuar-los des d'un prisma més genèric, com a través d'un ministeri determinat. En tot cas, ens cal la informació d'ambdues dues parts", ha assenyalat preocupat el ministre. També ha definit la confecció d'aquests informes com un "eix vertebrador que haurien de sol·licitar tots els comuns" i dels quals l'administració principal no coneix el seu estat en profunditat, com tampoc la selecció de les empreses encomanades.

El vincle entre Concòrdia i Escaldes-Engordany, al centre de la polèmica

Continuant la mateixa línia, el ministre de Medi Ambient ha posat de manifest que les mesures parlamentàries de Concòrdia coincideixen amb el fet que no s'hagin entregat els informes del territori en el qual mana Gili, concretant que el líder del partit, Cerni Escalé, "primer advoca per un model sostenible i en les seves accions polítiques s'evidencien altres coses". A banda, Casal ha volgut remarcar públicament "la bona relació" que manté aquest amb la mandatària d'Escaldes-Engordany.