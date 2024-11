E.Leclerc descarrega el seus subministraments per la DANA al municipi de Rafelbunyol

Avui ha arribat a València el comboi solidari i d'ajuda humanitària que ha aconseguit recaptar E.Leclerc Andorra durant els cinc dies de recol·lecta en diferents punts de recollida que ha posat a l'abast l'hipermercat. D'entre tota aquesta recollida solidària, destaquen una gran quantitat d'aliments no peribles, com llaunes, menjar precuinat o arròs; productes infantils, com ara llet en pols, farinetes o bolquers; aliments per animals; productes d'higiene i medicaments. De fet, la cadena va donar les gràcies ahir a les seves xarxes socials per tota la implicació ciutadana amb la provisió i trasllat de tots aquests materials. Iniciativa que, val a dir, s'estendrà fins a Nadal amb una altra recollida d'aliments i de joguines que tindrà lloc el pròxim desembre.

En aquest sentit, la bona notícia, i així ho ha constatat per a EL PERIÒDIC Gemma Ferré, propietat de la firma i fundadora de la iniciativa, és que tot i les dificultats que han travessat per poder arribar a la seva destinació, la qual era el poble de Xiva en un inici, aquesta tarda el lot de subministraments ha pogut aterrar amb èxit a Rafelbunyol, una localitat situada als afores. Sobre això, Ferré explica que en arribar a Xiva, el seu Ajuntament els ha informat "que no disposaven de prou espai per recepcionar un tràiler amb més palets", de manera que els han hagut d'enviar a la zona de Paiporta per dipositar la càrrega. En aquesta localitat, s'han enfrontat al mateix problema, motiu pel qual s'han acabat traslladant al municipi de Rafelbunyol, on s'ha pogut dur a terme la descàrrega.

La solució a aquest problema de logística, així mateix, s'ha pogut trobar en les naus de zones no afectades per la catàstrofe, "les quals han estat cedides pels mateixos ajuntaments i que han servit per rebre els enviaments sense complicacions", ha fet saber la responsable. Un cop rebut el carregament, aquests espais han pogut distribuir-los per a totes les persones afectades i damnificades pel temporal. "L'Ajuntament de Rafelbunyol ens ha comentat que el nostre esforç ha tingut el seu destí i, per aquesta raó, estem molt orgullosos de l'ajuda que hem aportat", ha relatat per a aquest mitjà Ferré. Sobre el contingut dels palets humanitaris, la propietat ha especificat que hi ha una mica de tot: pales, galledes, material de drogueria, aigua, llet, sucs, roba, tovalloles i mascaretes. "Pel que hem vist, creiem que es necessita de tot", assegura.

D'altra banda, sobre la prospecció de la iniciativa, Ferré concreta que "com que l'assumpte va per llarg i tota ajuda seguirà sent necessària", hi haurà un segon enviament el mes vinent que ja està confirmat. Per contra, si es realitzaran més desplaçaments o no ja dependrà de les circumstàncies, assegurant que "l'hipermercat continuarà amb la seva campanya de recollida d'aliments les pròximes setmanes i que l'enviament al desembre servirà perquè tots els valencians puguin tenir un Nadal menys agredolç". Pel que fa als punts de recollida, el qual s'anima a que la gent continuï oferint els seus productes, E.Leclerc compta amb cinc indrets repartits en l'hipermercat d'Andorra la Vella (dos punts), un al de Sant Julià de Lòria, un altre al d'Escaldes-Engordany i un més al de la Massana.

Finalment, la firma comercial desprèn que la campanya solidària de Nadal "funcionarà de la mateixa manera" que s'ha dut a terme aquest primer comboi, de forma que la firma enviarà productes com xocolata, joguines i altres materials derivats d'aquesta època de l'any. Sobre la seva destinació, Ferré explica que en principi arribaran per a Xiva, però que si torna a ocórrer el mateix, "es portarà allà on ens diguin". L'emoció que ha despertat en la cadena la solidaritat que ha mostrat tot el poble andorrà ha fet que "cada petit gest hagi estat fonamental per encetar aquest projecte humanitari i que tantes forces ens dona per continuar-lo endavant".

L'influencer Gemita327 contrasta els enviaments

L'andorrana Gemma Gallardo ha compartit avui diferents històries al seu compte d'Instagram corroborant la sortida de tres furgonetes d'Andorra a València i que es troben preparant els palets per efectuar l'enviament d'un tràiler diumenge. Altrament, també ha emfatitzat que "no s'accepta més roba perquè es troben desbordats d'això", i que el que realment necessiten en aquests moments són mantes, material d'higiene i neteja, aigua i productes per a animals.