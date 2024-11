La mare del acusat del cas CBD presenta una querella contra el cos policial

La mare de l'acusat de tràfic de drogues, del qual es dictarà sentència el proper 20 de novembre, ha interposat una querella formal contra la Policia d'Andorra per una pressumpta "omissió de deure de persecució de delictes", al·legant que les autoritats no haurien investigat la distribució de productes derivats del cannabidiol (CBD) en establiments del país. Mercedes Chamorro afirma que va acudir a les dependències de la Policia el 9 de març de 2024 per denunciar aquesta situació, però que "no se li va proporcionar una còpia de l'acte de manifestació", malgrat haver-la sol·licitat reiteradament. Posteriorment, aquesta còpia va haver de ser demanada pel seu advocat, Alfons Clavera, perquè el Tribunal de Corts la requeria com a part del procediment judicial.

La querellant argumenta que la inacció de la policia constitueix una vulneració de l’article 405 del Codi Penal, el qual estableix l'obligació d'actuar quan existeixen sospites raonables de delicte. Chamorro considera que aquesta situació posa en risc la salut pública, ja que, segons indica en la querella, el consum de productes amb CBD "sense el control degut pot suposar un perill per als consumidors". A més, aporta "informes mèdics que assenyalen els possibles riscos del consum no regulat" per reforçar la necessitat d'una regulació estricta en la distribució d’aquests productes.

Chamorro sol·licita al Tribunal de Corts que "es prenguin les mesures necessàries per assegurar que les autoritats compleixin amb les seves responsabilitats en la investigació i prevenció de delictes relacionats" amb el CBD, i reclama que s'iniciïn "les diligències pertinents per determinar les responsabilitats de les autoritats policials" en aquesta presumpta omissió. La querella inclou referències a jurisprudència en casos similars i demana que, si es confirma la inacció de la Policia, s'apliquin "les sancions pertinents" per garantir un compliment estricte de la llei en matèria de salut pública i seguretat dels consumidors.