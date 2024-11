Torres aposta per la intel·ligència artificial per impulsar el turisme

A la cimera, Torres ha compartit escenari amb altres ministres i alts representants d’Aràbia Saudita, Filipines, Grècia, Croàcia, Zimbàbue, Sierra Leone, el Perú, Mèxic i Egipte, entre altres. A més, en el marc de la World Travel Market, ha mantingut reunions amb diversos alts càrrecs, inclosos representants de l’Aràbia Saudita, Croàcia, l’Equador, Filipines, Sierra Leone i Xile, així com amb la directora executiva de l’ONU Turisme, Natalia Bayona.

Un altre aspecte amb “gran potencial” és la gestió del territori. Torres ha subratllat que, mentre les estimacions tradicionals es basaven en dades com el nombre de visitants i l’ocupació hotelera, l’aplicació de la IA i l’anàlisi en temps real possibilitaria mesurar la capacitat de càrrega del país, “permetent ajustar les polítiques de sostenibilitat per equilibrar el creixement turístic amb la preservació del medi ambient”.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat aquest dimecres a la Cimera de Ministres de la World Travel Market 2024, un esdeveniment internacional de referència en el sector turístic organitzat per l’ONU Turisme, el Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC) i la World Travel Market, celebrat a Londres. Aquesta edició ha reunit representants de diversos governs per analitzar el paper de la intel·ligència artificial (IA) en el turisme.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació