Andorra comptabilitza 43.641 habitatges en 2023

Finalment, el Principat reflecteix un total de 84.424 unitats domiciliàries. Aquesta xifra inclou habitatges, apartaments turístics, aparcaments, trasters i altres unitats destinades a usos variats, amb un creixement de l'1% respecte a l’any anterior. La suma d'aquestes unitats evidencia una creixent diversificació en l'ús de l'espai immobiliari andorrà, adaptant-se a les necessitats tant de residents com de visitants.

Paral·lelament, la demanda d’espais d’emmagatzematge i d’aparcament ha crescut. Segons les dades del Departament d'Estadística, el país disposa actualment de 16.652 aparcaments i 9.962 trasters, la majoria d’ells integrats en les edificacions i pensats per a residents i visitants, assegurant una major comoditat i accés.

En termes d’infraestructura, Andorra compta amb un total de 10.645 edificacions, entre les quals predominen les cases, xalets i edificis amb finalitat residencial. La distribució d’aquestes edificacions és desigual entre les parròquies, sent La Massana i Andorra la Vella les que concentren el major nombre d'immobles. En conjunt, aquests tipus d’edificacions constitueixen el 68,6% del total.

Per El Periòdic

