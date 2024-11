Baixen les matriculacions de vehicles a Andorra amb 3.124 nous registres

Les matriculacions de vehicles durant el mes d'octubre han estat 340, el què suposa una variació percentual positiva del 6,3% respecte al mes d'octubre de l’any anterior, segons ha fet públic el Departament d'Estadística aquest dijous. Aquest mes han tingut variacions positives les motocicletes i ciclomotors, amb un augment del 58,6%; altres vehicles amb 14,3%; i turismes amb un 0,5%. Per contra, els camions i camionetes han patit una baixada del 38,1%.



Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins a l’octubre del 2024 han estat 3.124, el que representa una baixada del 7,7% en comparació al mateix període anterior, en el qual es van matricular 3.386 vehicles. Així doncs, totes les categories mostren variacions negatives: turismes de 246 unitats (11,4%); altres de 10 unitats (12,5%); motocicletes i ciclomotors de cinc unitats (0,6%); i camions i camionetes d'una unitat (0,3%).



Respecte a les matriculacions durant els darrers 12 mesos han estat 3.779, el que representa una variació percentual negativa del 7,6% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.089 vehicles. En els darrers 12 mesos, han tingut una variació positiva les motocicletes i ciclomotors amb una pujada de l'1%. D'altra banda, els grups amb descensos més notoris han estat els altres vehicles (22,8%); els turismes (10,8%); i els camions i camionetes (1,7%).

Els vehicles amb gasolina lideren

Pel que fa a les matriculacions per tipus d'energia, l'octubre del 2024 han pujat un 10% les vendes de vehicles amb gasolina. Per contra, els gasolis han patit una baixada del 31,7%. Altrament, s'han matriculat 15 vehicles elèctrics 100%, tres menys que l'octubre del 2023. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 93, 28 més que a l'any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, se n’han matriculat sis, és a dir, tres menys que al mateix mes de l’any anterior.



De gener a octubre del 2024, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar la disminució de matriculacions en els vehicles amb gasolina amb menys 128 vehicles (6,6%); els gasoils amb 106 vehicles (18%); i els híbrids gasoil no endollable amb 39 vehicles (-5,5%). Tanmateix, els sense carburant han pujat un 25% les matriculacions, el que es converteix en 17 vehicles.



Finalment, durant els darrers 12 mesos, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar la disminució de matriculacions, en termes absoluts, en els vehicles de gasolina amb 184 vehicles (7,9%) i en els vehicles de gasoil amb 116 vehicles (15,5%). En la resta de categories, s’han matriculat 446 vehicles híbrids gasolina no endollable; 202 vehicles híbrids gasolina endollable; 151 vehicles elèctrics 100%; 98 vehicles sense carburant; 87 vehicles híbrids gasoil no endollable; i 14 vehicles híbrids gasoil endollable.