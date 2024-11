Normalització de l'economia, però sense poder traspassar el marge del 40% del seu retorn

"L'economia andorrana s'està estabilitzant als nivells d'abans de la pandèmia", així com el clar augment de la cada vegada major dependència dels impostos directes i no tant dels indirectes. Una reflexió que ha corroborat i traslladat avui el titular de la cartera de Finances, Ramón Lladós, durant la presentació del projecte de llei del pressupost pertinent a l'any vinent i que s'engloba com els objectius definits fins a la pròxima legislatura l'any 2027. D'aquesta manera, el ministre ha assegurat que el primer a tenir en compte és descomptar els valors que ha afegit i apujat la inflació a l'economia, la qual s'ha mantingut entre l'1,5 i el 2% en els últims anys.

Un paràmetre que segons Lladós ha fet créixer la riquesa del país, conjuntament amb el clar incentiu que ha suposat l'increment rebut per l'IPC. "Després d'uns anys amb inflacions molt elevades, estem experimentant una normalització de la nostra economia com abans del 2020", ha destacat el ministre, concretant que l'administració té dues màximes a no sobrepassar: una d'elles, que l'endeutament general no sigui superior al 40% respecte al PIB, i la segona, que la despesa màxima no suposi un dèficit de l'1% d'aquest.

En un altre ordre, Lladós ha apuntat que l'evolució del nostre producte interior brut és actualment de 3,6 bilions d'euros, i que esdevindrà de 4 milions de cara al 2027. "Hi ha certs punts que pugen més el seu valor", com són les despeses de l'administració en Educació (87 milions), el de Salut (98 milions), Afers Socials (que és de 60 milions, però l'any vinent s'atansara als 70) o el de Territori i Urbanisme, el qual recau en gairebé 62 milions d'euros, "les quals són les més gruixudes", ha estimat el titular de la cartera. Sobre la tendència actual d'una major dependència dels impostos directes, el ministre ha informat que això és conseqüència del benefici més gros que generen actualment les empreses, així com d'una quantitat més gran de diners que ingressen ara mateix els assalariats del territori.

Posant el matís en què no ens enganyi la riquesa que s'està assolint per no generar així un possible deute en el futur, Lladós ha explicat que aquestes compensacions s'hauran de fer servir "quan en altres moments l'economia no funcioni tan bé i s'hagi de posar mà a les guardioles". Entrant al detall amb el PIB, ha comentat que la nostra variació és positiva en un 1,9%, la qual reflecteix una bona trajectòria tenint en compte que supera a la dels països veïns com en un 2,9% a la d'Espanya i en un 1% més que la de França (situant-se la mitjana europea en un +0,8%). "Després d'un increment de l'IPC molt abrupte, aquest índex s'hauria de normalitzar de cara als pròxims anys", ha desprès el responsable del ministeri financer.

El ministre Lladós ha conclòs la seva exposició afirmant que el pressupost per al 2025 cerca equilibrar la despesa pública amb els recursos disponibles, tot mantenint el compromís amb la sostenibilitat fiscal i el benestar social. A més, ha assegurat que la Llei d'Or només es revisarà quan les condicions econòmiques així ho requereixin; recordant així que quan es va crear en 2014 "el valor de la inflació portava uns dèficits del 4%", del qual ara ja no té res a veure perquè aquests valors estan en positiu i defensant que actualment aquesta norma "és adequada per garantir la solidesa de les finances públiques del país".