L'Esquí Club Pas Grau tanca amb èxit l'estada d'entrenament a Stubai

L'Esquí Club Pas Grau ha conclòs la seva estada d'entrenament a Stubai, Àustria, iniciada el passat 25 d’octubre. Els equips han gaudit de bones condicions de neu gràcies a les intenses nevades d'octubre i al suport d’una meteorologia favorable.

El responsable del grup U12, Adrià Margarit, ha fet una valoració molt positiva d'aquesta estada, "hem trobat neu freda i condicions òptimes durant tota la jornada, cosa que ens ha permès allargar els entrenaments. Ens hem centrat en la tècnica bàsica amb els nous esquís, ja que els joves han passat a utilitzar una mida més gran per l’augment d’alçada. A més, hem treballat amb els U14 dins del traçat per millorar ritme i sensacions”.

D'altra banda, Jaume Planella, responsable del grup U19, ha destacat l'estada com un element clau de la pretemporada “les bones condicions de neu ens han permès fer doble sessió tres dies de sis. Ens hem centrat especialment en la posició corporal i la tècnica, tant en gegant com en eslàlom. Ara és moment de fer un treball intens de força per arribar preparats a les competicions”.

A més de la preparació esportiva, tots els grups van gaudir d'una jornada cultural a Innsbruck i van participar en un programa d’aprenentatge sobre mobilitat sostenible, utilitzant diàriament el transport públic de la zona per als desplaçaments.

En conjunt, l'estada a Stubai ha estat molt beneficiosa per als joves esquiadors de l’Esquí Club Pas Grau, que tornen a casa amb una sòlida preparació per a la temporada de competicions.