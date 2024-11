Andorra respon amb un altre triomf en un partit intens contra Moldàvia

Moldàvia, ferida en l'orgull, va saltar a la pista ahir amb una mentalitat i un ritme de joc completament diferents als de dimarts. El combinat que dirigeix Vladimir Vusatîi va tornar a dominar la possessió de la pilota i, aquesta vegada, també va generar les millors ocasions de gol. Andorra, per la seva banda, va mantenir una defensa sòlida, tot i que va tenir més dificultats per arribar a l'àrea rival.

Tot i això, Moldàvia no aconseguia batre el porter Xavito, i els de Talin Puyaltó van protagonitzar un moment elèctric al minut 13, amb dos xuts llunyans d’Adrià Blat que el porter Cubani va refusar. La jugada va acabar amb un xut creuat de Christian Regalo que també va aturar el guardameta moldau amb una gran intervenció. La resposta de Moldàvia, la selecció número 23 d’Europa, no es va fer esperar: al quart d'hora de partit, Obada va assistir Tacot al segon pal, però aquest va rematar per sobre de la porteria defensada per Xavito. En l'últim minut de la primera part, totes dues seleccions van buscar el gol per avançar-se abans del descans, i Moldàvia va estar a punt d'aconseguir-ho amb una rematada de Lascu que va marxar alta. Així, amb el marcador en blanc, els equips van retirar-se als vestidors.

Si a la primera part van faltar els gols, a la segona van arribar amb més rapidesa. Andorra es va avançar al minut 24, després d'un rebuig que Adrià Blat va aprofitar per establir l'1-0. Tot i això, poc després, Moldàvia va empatar amb una jugada a pilota parada: Lascu va treure una falta i Obada la va empènyer al fons de la xarxa. A partir d’aquest moment, el duel es va transformar en un intercanvi constant d’ocasions. Andorra va tenir l’opció de tornar-se a avançar amb una combinació entre Regalo i Blat que aquest últim va finalitzar, però Cubani va evitar el gol.

Moldàvia també va disposar d'oportunitats, especialment en un contracop en què Crasnov va enviar la pilota al pal. Al minut 35, Burdujel va ser expulsat, i Andorra no va desaprofitar l’avantatge numèric: tot i que Omar i Christian no van aconseguir marcar, Blat sí que ho va fer, culminant una jugada col·lectiva al segon pal que va posar el 2-1 en el marcador.

Moldàvia va treure el porter-jugador en els últims minuts, però la defensa tricolor, resistint amb fermesa i generant encara alguna ocasió per sentenciar, va acabar assegurant un triomf ajustat però molt satisfactori.