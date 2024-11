Una dona detinguda com a pressumpte autora d'un delicte d'usurpació d'identitat.

Una dona de 35 anys, exresident del país, ha estat detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per usurpació d’identitat.

Segons ha comunicat la Policia, un home, que hauria estat estafat per l'arrestada l'any 2021, va ser qui va alertar al cos de seguretat. En arribar, els agents van demanar-li que s’identifiqués, i va fer-ho amb una altra identitat. Amb la informació aportada, la Policia va portar a terme les pertinents verificacions a l’hotel on s’allotjava, comprovant que s’havia registrat amb el DNI d’una altra persona i se la va trobar en possessió de més documentació i targetes de crèdit que no eren seves.

El cos de seguretat ha apuntalat que a aquesta dona se la buscava des de feia tres anys per una causa judicialitzat pendent arran de diverses denúncies per usurpació d’identitat i documentació falsa. En el moment d'aquests actes, la detinguda residia al país, però va marxar quan va ser denunciada. A més, l'arrestada tenia ordres de detenció i antecedents per estafa a Catalunya i l’Aragó.

Delictes contra la salut pública

D'altra banda, un home de 34 anys ha estat detingut, a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d’un delicte major de tràfic d’estupefaents. L'arrest es va dur a terme dimecres al matí per ordre de la Batllia, el mateix dia en què la Policia va arrestar un conductor de 26 anys a qui van trobar en possessió de 10 grams de cocaïna, en un control rutinari de carretera.

Dins del marc de delictes contra la salut pública, la matinada de dimarts, la Policia va detenir un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit l’exparella. En aquest cas, l’arrest es va produir arran que l’hospital activés un codi lila. Finalment, una dona de 37 anys ha estat detinguda aquesta setmana per conduir amb una taxa d’alcoholèmia de 2,21.