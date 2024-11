El Shop in Andorra Festival impulsa el comerç del futur amb la fusió de botiga física i digital

Des de grans potències en el sector del comerç, passant per empreses exitoses del segle XX, fins arribar al perfil dels emprenedors del segle XXI. Aquest ha estat el concepte inicial exposat per Dimas Gimeno, expresident d'El Corte Inglés i fundador de WOW Concept, en l'obertura de la conferència celebrada al Park Hotel d'Andorra la Vella. Aquest esdeveniment marca el tret de sortida de la primera edició del Shop in Andorra Festival, un esdeveniment que renova la seva imatge convertint-se en un fòrum d'experts en compres.



Gimeno ha revelat que el sector del comerç ha experimentat el tancament de prop de 3.000 botigues en l'últim any, fet que alguns han interpretat com una "apocalipsi" del comerç tradicional. No obstant això, el ponent veu aquest fenomen com una oportunitat per redefinir el sector, adaptant-lo a les noves exigències del mercat digital. "No es tracta de tancar botigues, sinó de repensar-les per integrar el digital", ha declarat Gimeno, apuntant a la necessitat de canviar la perspectiva en el sector.

El concepte de 'phygital' ha estat una de les claus de la seva intervenció, com a model d'integració entre l'experiència física i digital en el comerç. Segons Gimeno, aquesta fusió és essencial per mantenir la rellevància del comerç físic i adaptar-se als nous hàbits de consum. "Les botigues han de ser espais que ofereixin una experiència completa, on els clients gaudeixin tant de la visita presencial com de la comoditat digital", ha afegit, alineant-se amb el lema d'aquest any del Shop in Andorra: 'una experiència completa en compres'. Per la seva part, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha apel·lat al concepte marcat per Gimeno i el fet que l'esdeveniment busca "la participació de tots els comerciants del país", afegint que "portar un ponent com Gimeno ens porta a adoptar el concepte 'phygital', que vol dir que les botigues físiques no desapareixeren, sinó que serà fisic i digital". El titular de la cartera de Turisme també ha apuntalat en les estadístiques que, tot i que "els hàbits de compra canvien", aquestes "estàn demostrat que més d'un 93% de les persones que venen al país acaben efectuant alguna compra".

L’esdeveniment s’emmarca dins d’un pla estratègic per potenciar el comerç andorrà, amb l'objectiu d'atreure un públic amb alt poder adquisitiu i fomentar la diversificació de l’oferta. Com ha destacat Torres, iniciatives com aquesta "ens permeten avançar en la direcció correcta, fent del comerç d'Andorra una referència a Europa".

El Shop in Andorra Festival

El Shop in Andorra Festival, l’evolució de l’Andorra Shopping Festival, tindrà lloc del 8 al 24 de novembre i inclourà tres caps de setmana amb activitats, concerts i promocions especials. Amb una imatge renovada sota la marca 'Shop in Andorra – Experts en compres', el festival cerca oferir una experiència completa als visitants i posicionar Andorra com a destinació de referència en el sector retail. Amb aquest esdeveniment, el país aposta per innovar i atraure nous perfils de consumidors, consolidant-se com un punt de trobada per als amants de les compres en un escenari únic a Europa.