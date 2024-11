La nova campanya del català posa l’accent en la llei com a eina d’integració i igualtat

Aquest divendres començarà la campanya de comunicació per explicar la Llei del Català. Amb aquesta iniciativa, Govern vol comunicar el contingut de la normativa de manera clara i comprensible, tot posant èmfasi en el fet que parlar en català és un dret igual a qualsevol altre. Fins al 22 de desembre, es desplegaran diverses accions publicitàries a través de diferents suports, com mitjans de comunicació, xarxes socials, el cinema Illa Carlemany i espais públics com marquesines i autobusos, a més d'habilitar-se la pàgina web lleidelcatala.ad, on es pot consultar un resum sobre l’impacte de la llei en cada sector econòmic.

La campanya gira entorn de tres eslògans que subratllen la preservació de la identitat, la igualtat d’oportunitats i la integració lingüística, tot comparant la protecció del català amb altres drets regulats per llei. Els eslògans són: 'Les nostres muntanyes estan protegides per llei. El català també', 'La igualtat està emparada per la llei. El català també' i 'La seva educació està garantida per llei. El català també'. Aquestes frases es podran veure al llarg dels dos mesos que durarà la campanya.

“La nostra voluntat és transmetre a la població l’esperit integrador, igualitari i identitari de la llei”, ha declarat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Per la seva banda, Joan Sans, director del Departament de Política Lingüística, ha destacat que aquesta campanya té caràcter d’acompanyament. L’objectiu és explicar la llei durant aquesta tardor, amb la intenció d'iniciar les sancions a partir del gener: "La nostra voluntat és assegurar que la llei s’entengui bé, perquè, un cop acabada la campanya, el procés inclourà sancions", ha explicat Bonell. Malgrat això, el ministeri insisteix que la finalitat de la llei no és sancionar, sinó ser una eina integradora, tot i que, en casos de reincidència, s’aplicaran sancions.

“Si hi ha un incompliment, s’haurà de seguir el procés sancionador que hem treballat amb el gabinet jurídic i l’òrgan competent, que ara és Turisme i Comerç”, ha especificat Sans. Segons el director de Política Lingüística, la responsabilitat recaurà principalment en l’empresari o responsable legal del negoci, tot i que en casos excepcionals també es podrà sancionar el treballador, especialment si es pot demostrar formació prèvia o negligència per part d’aquest.

El procediment sancionador canviarà: fins ara, les queixes es gestionaven a través del Departament de Política Lingüística, el qual es posava en contacte amb les empreses per verificar les denúncies. Ara, però, el servei d’inspecció de Comerç i Turisme gestionarà les queixes presencialment, verificarà els fets, obrirà un procediment i donarà termini per presentar al·legacions, mentre que Política Lingüística tindrà la competència per resoldre les incidències.

Finalment, la ministra de Cultura ha anunciat que aviat s’aprovarà un reglament que exigirà a les administracions públiques el compliment dels usos lingüístics en les seves institucions. “La majoria de queixes que tenim són de clubs que reben subvencions públiques i imparteixen cursos en una llengua que no és l’oficial”, ha assenyalat Bonell, tot i que encara no s’ha concretat la data d’aprovació del reglament, previst per abans de final d’any.