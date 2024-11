Les transaccions immobiliàries cauen un 21,3% durant el tercer trimestre del 2024

Un altre aspecte destacable és l’augment en la superfície total transmesa, que ha crescut un 69,8% en comparació amb el tercer trimestre del 2023. Aquest creixement s’explica principalment per l’increment en la transmissió de terrenys i places d’aparcament, que han suposat un augment del 130,3% en metres quadrats.

Malgrat la reducció en el nombre total de transaccions, el valor global dels béns immobles transmesos ha registrat un augment considerable del 12,4%, assolint un total de 266,6 milions d’euros. Aquest increment en el valor es deu en part a la pujada del preu per metre quadrat dels pisos, que s’ha situat en 4.169,6 €, un 12,5% més respecte al mateix període de l’any anterior.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació