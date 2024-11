El Consell General aprova la revaloració reduïda per a pensionistes a l'estranger

Un dels punts centrals del debat tingut lloc a la sessió del Consell General d'avui ha estat la modificació de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en concret, les condicions d’accés per part dels beneficiaris residents i no residents. La modificació, que ha estat aprovada, corregeix la decisió prèvia de no apujar les pensions d’una part dels jubilats residents a l’estranger, especialment aquells que no havien cotitzat un mínim de 15 anys a la CASS. Tot i la revisió, es manté una diferenciació en la revalorització: els pensionistes residents a l’estranger rebran un increment del 2,9%, d’acord amb l’IPC harmonitzat europeu, mentre que els residents al país tindran un augment superior, del 4,2%, d’acord amb l’IPC d’Andorra.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que la modificació plantejada fa referència a les pensions de la CASS. "La proposta busca millorar les condicions per accedir a la revaloració de les pensions per aquells que han contribuït durant 15 anys, però introduint una distinció que considerem raonable entre residents i no residents", ha declarat Lladós. Segons ell, aquesta diferenciació és necessària perquè els residents mantenen la seva contribució a l’economia nacional, mentre que els no residents no tenen aquest vincle continu.

Des del grup socialdemòcrata, Judith Casal ha expressat la seva postura favorable respecte a la modificació de la primera revaloració de les pensions per tal de corregir les mancances existents, però ha manifestat el seu desacord amb la diferenciació basada en la residència. "No és just excloure els no residents de l’augment de les pensions si han contribuït en les mateixes condicions que els residents. Aquesta mesura crea una discriminació injustificada", ha assenyalat Casal, tot recordant que “el sistema de seguretat social hauria de tractar per igual tots aquells que han contribuït, independentment de la seva residència actual".

Casal també ha advertit que la diferenciació pot resultar inconstitucional i ha assenyalat que "és el TC qui té competència per dictaminar si això és o no constitucional", en resposta a la defensa del demòcrata Jordi Jordana, qui ha esgrimit un informe jurídic que valida la mesura i ha fet referència a precedents del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Casal ha afirmat que, per al PS, el fet que els pensionistes a l’estranger - i que no han cotitzat almenys 15 anys - tinguin una revaloració del 2,9% i no del 4,2% és “injust”. Tot i l’abstenció del PS, Casal ha destacat que “un 2,9% és millor que res”.

Així i tot, Jordana ha defensat la legalitat de la proposta de modificació, si bé ha reconegut que el tema de la discriminació ha estat present en les discussions. "Entenem que es pot justificar la diferència entre residents i no residents, perquè, en el moment de calcular la revaloració de les pensions, s’hauria de considerar la diversitat econòmica dels països de residència", ha argumentat, tot afegint que “quan els beneficiaris marxen d’Andorra, deixen de contribuir a l’economia del país”. També ha respost a les declaracions de Casal, recordant que la jurisprudència del TEDH considera legítim fer aquesta distinció per aquells que continuen residint al país. "És just diferenciar entre qui es queda i qui se’n va, perquè la seva contribució al país és diferent", ha conclòs.

Per part del grup Concordia, Maria Àngels Aché ha declarat el seu suport a la mesura, tot i subratllar la importància de la sostenibilitat de les pensions. "Aquesta ha de ser una mesura coherent amb la situació econòmica del país. Votem a favor perquè creiem que és necessari establir criteris que garanteixin la sostenibilitat del sistema de pensions", ha exposat Aché.