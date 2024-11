La Selecció femenina s'enfrontarà a Malta, Geòrgia i Xipre

La Selecció femenina dirigida per Albert Panadero s’enfrontarà a Malta, Geòrgia i Xipre en el grup C2 de la UEFA Nations League 2024. Aquest dijous al migdia, la UEFA ha dut a terme el sorteig a Nyon (Suïssa), on han quedat definits els grups de la lliga C, que agrupa les seleccions amb coeficients més baixos d’Europa. El conjunt tricolor es prepara per competir en una fase amb rivals exigents, que posaran a prova la dinàmica positiva que l’equip ha demostrat en els darrers amistosos.

Sobre els rivals, Panadero ha valorat que Malta ja és una coneguda, gràcies a la Ullmanation League, on ha demostrat un bon nivell competitiu en la Lliga B dels qualifiers. Geòrgia, per la seva banda, ha disputat la Lliga C, competint pel primer lloc amb Bielorússia, i es preveu com un rival que està creixent futbolísticament. Finalment, Xipre, que ha compartit grup amb Geòrgia, destaca com el rival més fort d’aquest grup, amb experiència i resultats positius en les seves últimes aparicions.

La fase de grups començarà entre el febrer i el juny del 2025, i la Selecció haurà de buscar la primera posició per aconseguir l’ascens directe a la lliga B. Alternativament, les dues millors seleccions que quedin en segona posició tindran l’oportunitat d’ascendir a través dels ‘Play-offs’, on s’enfrontaran a les terceres de la lliga B.