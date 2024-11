La nova Llei del Joc comptarà amb mesures de protecció per als col·lectius vulnerables

El Consell General ha aprovat aquest dijous, amb el suport unànime de tots els grups parlamentaris, el Projecte de llei dels jocs d'atzar, una norma que introdueix diverses actualitzacions en el sector i reforça les mesures de protecció per a col·lectius vulnerables, com ara persones amb addiccions i menors d’edat. La sessió ha estat marcada per les intervencions dels diferents grups parlamentaris i per un intens debat sobre els mecanismes de regulació i control.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha obert la discussió recordant els antecedents legislatius en matèria de jocs d’atzar a Andorra. “La primera llei per regular els jocs d'atzar, tant nacionals com estrangers, es va aprovar el 2014, limitant el joc a espais físics, com el Casino i el Bingo, sempre amb control d’accés”, ha explicat. A més, ha assenyalat que, tot i que es permeten rifes i loteries, Andorra no compta amb màquines recreatives, com les escurabutxaques, les quals podrien fomentar addiccions. Lladós ha subratllat que la nova llei, amb 58 articles, “no busca canvis de fons, sinó incloure l’experiència” i enfortir la protecció dels més vulnerables. "La nostra prioritat és protegir els col·lectius més vulnerables, especialment els joves i les persones amb risc d'addicció", ha remarcat.

Des del PS, Pere Baró ha valorat el treball fet en el text final, agraint especialment la col·laboració d’associacions com Projecte Vida, i ha destacat que la llei aporta mecanismes de control i protocols addicionals respecte a les normatives vigents. “Ens trobem davant d’una llei més ambiciosa gràcies a la feina conjunta amb les associacions”, ha afirmat. Tot i això, Baró ha assenyalat desacords amb alguns punts, particularment en referència a la manca d’acord amb DA i amb la ministra de Salut, Helena Mas, sobre determinades qüestions de prevenció d’addiccions i drogodependències. El parlamentari ha criticat que “no es creu a Govern perquè fa i desfà segons les propostes dels seus parlamentaris”, tot expressant que espera que “aquest sigui l’últim mandat de Govern amb aquest tipus de maneig de les propostes”.

El debat ha estat intens en alguns moments, amb intercanvis entre els diferents representants sobre el paper de Govern en la tramitació de les esmenes. Carine Montaner i Carles Naudi d’Areny-Plandolit han destacat la relació entre els grups i l’Executiu, i Montaner ha criticat que s’hagi consultat a Govern per qüestions que ha considerat trivials. “No és necessari consultar a Govern per una qüestió de mera terminologia, aquest tipus de detalls haurien de poder ser resolts sense interferències”, ha puntualitzat Montaner. Per la seva banda, Jordana, de Demòcrates per Andorra, ha defensat que és comprensible demanar consell abans de prendre decisions significatives. "És normal que es consulti Govern per assegurar una base sòlida en les decisions", ha argumentat.