El Comú de la capital facilitarà noves ajudes d'habitatge per suplementar les de Govern

Tothom sap a hores d'ara que la greu crisi d'habitatge que travessa el país és el tema per referència que més preocupa i ocupa la palestra política i comunal. Tant és així, que durant la sessió del Consell de Comú d'Andorra la Vella tingut lloc aquesta tarda ha derivat en l'aprovació de l'ordenació reguladora de les prestacions en aquest afer pels residents de la parròquia. Un punt que s'ha aprovat per unanimitat i en el qual la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha recordat el seu context assegurant que les ajudes que es van iniciar en 2005 en aquest sentit "es van donar en una situació del mercat immobiliari molt diferent de l'actual, el qual busca beneficiar als poders adquisitius més grans i que no es veuen suficients amb la dels pisos assequibles".

Per aquest motiu, Nazzaro ha concretat que l'objectiu d'aquestes noves ajudes és el de col·laborar en les despeses que puguin derivar de l'habitatge, com ara: l'entrada a un nou habitatge de lloguer, el cost de l'arrendament, el cobriment puntual d'un deute o també l'abonament de la mensualitat de la hipoteca, així com d'equipaments bàsics sempre que sigui l'habitatge principal de la persona sol·licitant. "Més enllà de les ajudes i accions que aporta Govern, pensem que no n'hi ha prou. Per això, hem decidit tirar endavant aquestes prestacions per complementar l'esforç que s'està duent a terme amb l'administració principal amb la finalitat d'oferir un cop de mà als ciutadans, les quals en cap cas volen suplir les existents", ha estipulat la consellera comunal.

Sobre aquest punt, l'exconsòl de la parròquia i conseller de la minoria, David Astrié, qui avui se l'ha vist molt molest per la no comunicació del cònsol major en termes de facilitació d'informació, als quals s'ha remès a una falta de coherència i cohesió, ha reconegut per la seva part la bona iniciativa per votar "a favor d'uns punts crítics que toquen a l'habitatge". Tanmateix, la problemàtica que ha vist és que no sigui de benefici complet per la població, ja que segons Astrié "caldria elaborar un marc col·laborador perquè aquestes mesures puguin arribar a tos els destinataris i no només pels usuaris de la capital". A banda d'això, el conseller ha manifestat que li agradaria conèixer la durabilitat del mateix, tenint en compte que tindra "una certa durada".

Concreció pels habitatges del Cedre

Un altre de les ordres del dia tractades en la sessió d'aquesta tarda ha correspost a la ratificació del conveni entre el Comú i l'Executiu per a la cessió d'ús de la parcel·la de terreny situada al carrer del Cedre número 18, el qual té com a finalitat desenvolupar un nou edifici que garantirà l'aixecada d'una trentena de pisos de lloguer a preu assequible. Un punt al qual Astrié va referir-se recordant que durant els tres primers mesos del seu mandat al 2020, "no es va poder construït pràcticament res a partir de la pandèmia", fet que va aturar l'edificació de diferents projectes i que, més endavant, aquesta parcel·la arribés als dominis de Govern per a la construcció d'aquest edifici.

Continuant la història del projecte, l'excònsol ha rememorat que passada la crisi del coronavirus, "es van posar en contacte amb els propietaris per escollir un immoble "que encara estava a mig construir", el qual és l'actual edifici del Cedre, i que s'estipulava que fos a preu competitiu. "Vam demanar tirar endavant el projecte, però per la situació del mercat, no va ser possible", ha esmentat Astrié. A costa d'això, l'acord signat estableix que Govern es faci càrrec de la construcció de l'immoble, així com de la seva gestió durant una concessió de 40 anys, moment en el qual l'immoble tornarà a ser propietat del Comú.