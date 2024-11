Suport unànime al dret a l'oblit sanitari tot i les discrepàncies en la regulació

La sessió d’avui al Consell General ha posat en el punt de mira la Proposició de llei presentada pel Partit Socialdemòcrata (PS) per fer efectiu el dret a l’oblit sanitari, amb la finalitat de garantir que les persones que han superat malalties greus, com el càncer, no pateixin discriminacions en el moment de contractar assegurances o accedir a productes financers. Malgrat les diferències d’opinió, tots els grups han mostrat voluntat de trobar un marc consensuat que protegeixi els drets dels afectats i reguli el mercat d’assegurances amb criteris de transparència.

La ministra de Salut, Helena Mas, ha exposat la posició del Govern, defensant que el dret a l’oblit sanitari ha de ser objecte d’una legislació específica, més enllà d’una proposició que aborda de forma parcial i insuficient aquest dret. Mas ha insistit en la importància de no limitar la regulació al cas del càncer, sinó d’ampliar el marc normatiu perquè cobreixi les diferents patologies greus de forma equitativa. “És essencial que el redactat sigui concret i precís per evitar inseguretat jurídica i oferir una protecció real als ciutadans”, ha assenyalat la ministra, tot argumentant que la regulació actual de la proposició del PS presenta ambigüitats que podrien generar confusió.

Per part dels socialdemòcrates, la consellera Susanna Vela ha defensat la proposta inicial afirmant que el text persegueix eliminar qualsevol discriminació en l’àmbit assegurador per motius de salut. A més, ha destacat que la normativa busca assegurar que, després d’un període de cinc anys sense recaigudes, les persones que han superat malalties com el càncer puguin contractar una assegurança sense la necessitat de declarar el seu historial mèdic. Vela ha afegit que “s’han escoltat les peticions de les associacions de salut mental per estudiar la inclusió d’aquells qui han patit problemes de salut mental”.

La iniciativa ha comptat amb el suport, tot i que amb reserves, d’alguns grups de l’oposició. Des de Ciutadans Compromesos, Manuel Linares ha subratllat la transcendència humana d’aquesta llei, amb l’objectiu de permetre a les persones que han superat malalties greus deixar enrere “la motxilla” d’un passat de malaltia. Tot i expressar el seu suport, Linares ha matisat que la llei requereix una revisió profunda per garantir que no provoqui un augment en les primes d’assegurança, com ha passat en alguns països veïns amb legislacions similars.

La consellera d'Andorra Endavant, Noemí Amador, ha destacat que la iniciativa és “urgent i necessària” i que “és indispensable acabar amb preguntes intrusives” que afecten les persones que han passat per malalties greus. Amador ha demanat que la majoria parlamentària tingui en compte les esmenes proposades per l’oposició per millorar el text i assegurar una protecció eficaç.

Per la seva banda, Meritxell Alcobé, de Demòcrates, ha criticat que el PS hagi presentat la proposició sense tenir en compte el treball que el Ministeri de Salut ja havia iniciat en aquesta matèria. Alcobé ha lamentat la manca de definició en alguns termes clau del text i ha argumentat que l’aplicació d’una norma tan sensible requereix “un treball acurat i una legislació clara que no es pot improvisar en pocs mesos”.