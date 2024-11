Els pisos de l'avinguda del Pessebre s’encareixen amb un sobrecost de mig milió d’euros

El Consell de Comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat avui un suplement de crèdit de 323.306 euros per cobrir imprevistos sorgits en l'excavació i construcció de l'aparcament soterrat i la planta baixa de l'edifici de pisos de preu assequible a l'avinguda del Pessebre. Aquesta partida se suma a un sobrecost total que ja arriba als 500.000 euros, degut principalment a les modificacions que han sorgit durant els treballs, com el canvi en el sistema d'ancoratges requerit pels veïns, el qual ha incrementat el cost en 318.186 euros. A més, s'ha trobat més runa de la prevista durant les obres, amb un cost addicional de 165.000 euros per a la seva retirada. Els canvis han requerit una modificació de contracte que també s’ha aprovat aquesta tarda.

La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat la rellevància d’aquesta iniciativa per augmentar l’oferta d’habitatges assequibles a la parròquia, subratllant la voluntat del Comú de garantir solucions habitacionals assequibles en resposta a les necessitats de la comunitat. “És essencial tirar endavant aquest projecte per dotar la parròquia de pisos de preu assequible i donar resposta a una necessitat cada cop més present a Andorra”, ha afirmat Gili.

Reforma de la deixalleria comunal

A la sessió també s'ha aprovat un suplement de crèdit de 271.000 euros per dur a terme les reformes de la deixalleria comunal. La inversió es destinarà, principalment, a la construcció d’un cobert exterior amb una partida de 190.000 euros, que permetrà emmagatzemar maquinària fora de l’edifici i així alliberar espai a l’interior. Les reformes inclouen també treballs a l’interior de la deixalleria, com ara la cobertura de l’altell i la creació d’un nou accés lateral superior, una obra pressupostada en 82.000 euros que facilitarà la càrrega de materials voluminosos des de fora, optimitzant l’espai interior i l’eficiència operativa.

El conseller de Medi Ambient, David Pérez, ha subratllat que “aquestes reformes suposaran una millora substancial per als ciutadans i també per als treballadors de la deixalleria, que disposaran d’un espai més funcional i organitzat”. Pérez ha explicat que el nou accés i el cobert exterior “facilitaran molt la gestió dels materials i optimitzaran l’operativa diària de la instal·lació”.