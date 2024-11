L'esport andorrà es mobilitza per ajudar les zones afectades per la DANA

El pas de la DANA pel nord-est d'Espanya ha portat una situació d'emergència, sobretot als pobles de la província de València, portant una onada de solidaritat a tota la societat que no ha deixat d'ajudar mitjançant les donacions de material de primera necessitat. De fet, aquestes accions també han traspassat fronteres, provocant que es realitzin diferents campanyes de donació a Andorra, algunes de les quals han estat promogudes per federacions i esportistes nacionals.



Les campanyes actives actuals són la de l'esquiador Joan Verdú que, amb l'ajuda del seu fisioterapeuta Pol Ferré i els voluntaris, estaran aquest dijous a l'aparcament de Prada Casadet rebent i classificant totes les donacions de la gent en camions que partiran cap als pobles afectats de la 'Terreta'. Segons ha fet públic el tricolor a les xarxes socials, la campanya estarà activa fins a les 20 hores en què es podran donar aliments, medicaments, productes de neteja, guants, mascaretes, productes d'higiene personal i per a bebès, mantes, tovalloles, roba, aliments per animals o llanternes, entre altres.



Qui també ha engegat un punt de recaptació de material ha estat la Federació Motorista d'Andorra. Segons esmenten en un comunicat, al local de la FMA, situat al Carrer Prat Salit 16, local planta baixa (Santa Coloma) es recolliran totes les donacions de 09.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 19.00 hores. A més, cerquen voluntaris amb moto d'enduro o trail que tinguin disponibilitat per viatjar fins a València per accedir als pobles més complicats a deixar l'ajuda. Els interessats poden escriure un WhatsApp al 676 160. També posaran a disposició dels necessitats diverses hidronetejadores (Kärchers).



Per la seva part, les grades d'animació Squadra Carlemany i la grada 6è Jugador organitzaran dos punts de recaptació durant el cap de setmana. El primer serà abans del duel MoraBanc Andorra - UCAM Múrcia de dissabte a les 18.00 hores. A partir de les 17.00 hores es podrà anar a dipositar productes de primera necessitat al restaurant Ruta dels Sabors (just davant del pavelló). Per diumenge a les 11 hores, també estarà habilitat el punt de donació abans del duel de l'FC Andorra contra el Barakaldo.



Altres accions que ja s'han dut a terme ha estat la col·laboració del MoraBanc Andorra amb la Creu Roja Andorrana per la recaptació de fons per als afectats, els quals aniran immediatament a la Creu Roja Espanyola. Així doncs, a les xarxes socials del club tricolor s'ha habilitat un número de Bizum per poder efectuar la donació. Per part de l'FC Andorra, el passat dimecres es va enviar una furgoneta amb material per ajudar a la neteja i condicionament de les zones afectades. El jugador de futbol Ildefons Lima, a través de l'associació Gol Solidari, està posant a subhasta samarretes de futbol com la d'Aitana Bonmatí o el porter Pepe Reina per recaptar fons. Finalment, el Futbol Club Encamp ha habilitat la zona del Complex Esportiu d'Encamp també per donacions.