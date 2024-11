La detecció de patologies cardíaques centra les conferències de Turisme Esportiu a Sant Julià

La prevenció de les patologies cardíaques i l'esport han centrat la segona xerrada de la 3a edició de les conferències de Turisme Esportiu i de Benestar que està duent a terme el Comú de Sant Julià de Lòria. El cardiòleg clínic i esportiu del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, Javier Güell, ha centrat la ponència en la detecció dels factors de risc que poden derivar en malalties, així com les complicacions que poden sorgir durant l'exercici i la mort sobtada.



Sovint, hi ha una tendència a ignorar senyals com el mal de pit, els problemes respiratoris o les pèrdues de consciència durant l'activitat física. "Els antecedents familiars, les malalties cardiovasculars i no saber detectar els senyals són les principals causes", ha confirmat Güell. És molt important mantenir un seguiment mèdic, sobretot si hi ha probabilitat d'heretar una malaltia per genètica, sigui amb un electrocardiograma o ecocardiografia. "Són dos mètodes que funcionen per detectar possibles patologies que poden derivar a una mort sobtada", ha explicat. Amb tot, l'expert confirma que el 40% de les morts sobtades es produeixen en persones que no han tingut cap símptoma i que, en la gran majoria de casos, malauradament, "aquest tipus de complicació fatal es dona a persones que no s'han vist prèviament".



Pel que fa a les patologies cròniques o coronàries, Güell ha mencionat que poden sorgir de dolors toràcics sense tractament, un estretament de les artèries coronàries que deriva a la formació d'una placa de colesterol o no saber detectar molèsties durant els entrenaments. "És més freqüent que passi en les persones majors de 35 anys, però un jove de 20 també ho pot patir", ha afirmat.



Finalment, el cardiòleg ha recordat la importància de realitzar mínim 30 minuts d'activitat física diària, pujant la intensitat a mesura que el cos s'acostuma sense posar en risc la integritat física. "No és bo que si durant la setmana no es pot fer exercici, al cap de setmana estigui tres hores a la bicicleta estàtica, com tampoc ho és la vida sedentària", ha conclòs.