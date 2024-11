Lasne participa a l'Assemblea d’Interpol per reforçar la cooperació contra el crim organitzat

Durant l’acte inaugural, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha destacat la importància de la cooperació policial internacional per combatre la delinqüència organitzada. El president d’INTERPOL, Ahmed Naser Al-Raisi, ha subratllat que “la cooperació transfronterera salva vides” i que “els esforços col·lectius són els que porten els criminals davant la justícia”. Al-Raisi va remarcar també la necessitat “d’adaptar-se i innovar” davant l’augment del crim organitzat, el tràfic de drogues, el terrorisme i altres reptes globals com el canvi climàtic i les migracions.

Durant l’Assemblea, s’han abordat temes clau com els programes de lluita contra la criminalitat, l’ús de dades biomètriques, el processament de dades i la intel·ligència artificial. També s’ha destacat la importància de mantenir les aliances i el multilateralisme per garantir una estructura de seguretat global integrada.

Per El Periòdic

