Andorra envia 32 tones d’ajuda solidària al País Valencià

La societat andorrana ha demostrat la seva solidaritat davant situacions complicades, com l’emergència al País Valencià. 10 dies després que la DANA arrasés pobles de la comunitat autònoma, Andorra continua enviant ajuda humanitària per contribuir a la recuperació de les localitats afectades.

Des que van aparèixer les tràgiques imatges el passat dimarts 29, nombroses entitats s’han mobilitzat per fer arribar aliments i material necessari per a les tasques de neteja. Càritas Andorrana va ser una de les primeres institucions a llançar una campanya solidària per donar suport als afectats. Fins ara, ha recollit més de 32 tones de material, una part del qual es va enviar ahir amb tres furgonetes carregades, mentre que la resta ha sortit avui en un tràiler amb uns 32 palets.

Per dur a terme les tasques de càrrega d’aquest tràiler amb destinació a València, Càritas ha comptat amb el suport de 30 estudiants de batxillerat i secundària del col·legi Sant Ermengol, del col·legi Maria Janer i de l’escola Sagrada Família d'Escaldes-Engordany. “És important que els joves experimentin el valor de la solidaritat i sentin que el que fan té valor”, ha destacat el mossèn Pepe Chisvert sobre la implicació dels estudiants en aquesta causa. En aquest sentit, Núria Prados, alumna de 4t d'ESO del col·legi Maria Janer, ha comentat que “és una activitat molt solidària. Em sento molt bé fent-la, perquè crec que a tots ens agradaria rebre ajuda en moments difícils”.

El director del col·legi Maria Janer, Juan Ignacio Pérez, ha subratllat l’orgull que sent l’escola per la participació dels alumnes en aquesta iniciativa, tot remarcant: “Veieu l’ambient de col·laboració i cooperació entre ells. És un orgull com a escola”. Pérez ha afegit que aquestes accions reflecteixen els valors de les institucions educatives implicades.

Paral·lelament, Càritas parroquials i Càritas Andorrana, en col·laboració amb Càritas Diocesana de València, han iniciat una campanya de recollida de fons per ajudar els afectats per les inundacions. A Andorra, s’han habilitat diversos comptes bancaris per fer-hi donacions, i les aportacions també es poden realitzar a través dels IBAN de les diferents Càritas parroquials i del servei BIZUM, amb el codi 07399 i el concepte ‘Aiguats’.