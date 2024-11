Detingut un narcotraficant a la frontera amb 44 grams de cocaïna ocults al cos

La policia andorrana i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda de droga i han detingut un presumpte traficant en una operació conjunta que va tenir lloc entre dijous i divendres a la frontera del riu Runer i a Os de Civís.

L'operació es va iniciar després que dimecres, a Sant Julià de Lòria, es detingués un motorista que portava 10 grams de cocaïna, provinents presumptament de la carretera d'Os de Civís, on havia comprat la substància. Aquest incident va motivar la col·laboració entre els cossos policials d'Andorra i Catalunya, que ja investigaven l'existència d'un punt de venda d'estupefaents en aquella àrea.

El sospitós, un home de 46 anys, va ser arrestat dijous a la tarda durant l'operatiu conjunt. En el moment de la detenció, i amb l'ajuda de l'equip de guies canins, es van trobar 44 grams de cocaïna ocults al seu cos, a més de materials per dissimular la droga i 2.300 euros en efectiu.

Atès que l'activitat de venda de droga afectava tant Andorra com Catalunya, es va emetre una comissió rogatòria internacional per escorcollar el domicili del detingut a Catalunya. Durant la inspecció, realitzada divendres al matí, es van confiscar 5.000 euros addicionals, una bàscula de precisió, materials per al tràfic de drogues i bosses retallades similars a les trobades en possessió del motorista.