L’Apple Vision Pro arriba al Saló del Videojoc per oferir una experiència immersiva única

El 14è Saló del Videojoc d'Andorra obre les portes al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany amb novetats com les Apple Vision Pro, una experiència immersiva que combina realitat física i virtual; un joc innovador per a persones amb discapacitat funcional que poden jugar només amb el moviment ocular, i una pista de Rocket League amb cotxes radiocontrolats que fusiona futbol i conducció. Un saló que, tal com ha remarcat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, continua mantenint l'esperit de ser familiar, lluny d'altres esdeveniments en què es donen cita grans jugadors professionals.

L'esdeveniment arrenca sense que Andorra Telecom es marqui una xifra concreta de visitants, sinó que el que busquen és que "els que vinguin s'ho passin bé i que vinguin com més millor", ha remarcat Nadal. En aquest sentit, ha afegit que "intueixen" que s'arribaran a les xifres d'edicions anteriors. Aquesta 14a edició, a banda de les novetats, fa un important impuls perquè les persones amb diversitat funcional també hi puguin gaudir, motiu pel qual aquest any s'hi suma la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Sobre aquesta inclusió, Nadal ha reivindicat que considera que ha suposat "un pas endavant bastant important" i ha recordat que a banda de fer accessible els espais del saló, també s'ha incidit en la formació del personal que hi treballa, per poder acollir persones que tinguin una discapacitat i d'aquesta manera "puguin gaudir també del saló". Durant la inauguració, de fet, la directora de l’àrea tècnica i de qualitat de la FPNSM, Montse Seivane, ha manifestat que es tracta d'una "fita importantíssima" a favor de l'accessibilitat i ha destacat que s'hagi fet especial incidència en la informació "adaptada i accessible", ja que aquest aspecte és "clau" per al compliment de la resta de drets.

A banda de les novetats esmentades, durant el saló es podrà gaudir d'una exposició al voltant del creador de 'Bola de Drac' i 'Arale', Akira Toriyama. A més, l’Automòbil Club d’Andorra hi és present amb els pilots de la competició Gran Turismo 7, els quals podran gaudir d'aquest "contacte" amb el públic, segons ha posat en relleu el secretari general de l'Automòbil Club d'Andorra, Antoni Sasplugas. A més, l'Open FabLab mostrarà com funcionen les màquines d'impressió en 3D.

Després de 14 anys a la parròquia, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha desitjat que la cita torni a ser un "èxit" i que l'esdeveniment es pugui fer a Escaldes-Engordany "molts anys més". A més, s'ha mostrat convençut que molts joves poden tenir en aquest esdeveniment una "porta d'entrada" al món laboral, ja que "potser molta canalla que vindrà podrà començar a trobar quin és el seu futur" dins del món digital. En el context de les noves tecnologies, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha remarcat que "el món del videojoc mou molta indústria i molt coneixement i d'aquí se'n poden treure moltes aplicacions", tot indicant que la universitat "ho ha entès perfectament i vol obrir a tots els seus alumnes aquest món digital".