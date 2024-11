200 corredors solidaris recapten 4.390 euros per a les víctimes de la DANA

‘Correm per València’ ha estat una iniciativa solidària que ha aconseguit reunir al voltant de 200 persones en una cursa de cinc quilòmetres, recaptant un total de 4.390 euros per ajudar els afectats per la DANA que va impactar durament la comunitat valenciana. Els fons es destinaran íntegrament a la Fundació Horta Sud, que s'encarregarà de gestionar aquests recursos per a la reconstrucció de les zones més afectades, contribuint a la reparació de danys materials i a la recuperació de serveis essencials en les àrees impactades.

Els participants de ‘Correm per València’ es van dividir en grups segons el ritme, seguint un recorregut per la vora del riu fins al Viena i retornant pel camí interior. En finalitzar la cursa, es van reunir a L'Orri per gaudir d’una consumició gratuïta, una aportació de l'establiment per donar suport a la causa.

Les organitzadores han expressat el seu profund agraïment a tots els participants, que amb la seva solidaritat han fet possible aquesta donació. També volen reconèixer la col·laboració de Seriprint, que va imprimir gratuïtament un xec gegant per a la foto de grup, i de L'Orri, per acollir els participants al final de la cursa. A més, destaquen la bona predisposició del comú i del servei de Circulació, que van agilitzar els tràmits per a l’operatiu en només tres dies, facilitant l'organització d'aquest esdeveniment solidari de manera ràpida i eficient.