Albert Formentí porta els sabors d'alta muntanya a la Mostra Gastronòmica d'Ordino

El xef Albert Formentí, al capdavant del restaurant La Glorieta de Castellciutat, es prepara per ser un dels protagonistes de la Mostra Gastronòmica d’Ordino, un esdeveniment que cada any reuneix els millors representants de la cuina del Pirineu i fomenta el producte local i la gastronomia de proximitat. En una entrevista recent a EL PERIÒDIC, Formentí ha compartit l’essència de la seva proposta culinària, els plats que presentarà durant l’esdeveniment i la seva passió per la cuina tradicional del territori.

Una cuina basada en productes de temporada i tradició

Formentí defineix l’essència de La Glorieta com una cuina treballada amb productes de temporada, de qualitat i amb el seu toc personal. "Una cuina típica molt ben feta i, a més, a poc a poc", declara, ressaltant el compromís amb una gastronomia tradicional sense extravagàncies. Els plats de La Glorieta, centrats en la cuina catalana, inclouen sabors autèntics que es beneficien dels ingredients de proximitat, destacant especialment els formatges de l’Alt Urgell, els embotits i els bolets de temporada.

Els plats destacats d’aquesta temporada, els quals es podran degustar a la Mostra, inclouen el morro de bacallà amb col d’hivern, panxeta i formatge a la neu; el rap a l’aig cremat, i el magret d’ànec amb regalèssia i figues, tots fets amb ingredients frescos i locals. Per Formentí, aquests plats són una expressió de l’autenticitat del Pirineu i de la seva visió de la cuina com una experiència de qualitat, on cada detall és acuradament treballat per oferir un sabor inconfusible.

Formentí explica que a La Glorieta es mantenen fidels a la cuina de muntanya, però amb un toc que trenca amb la norma: "Fugim una mica de l’arròs de muntanya i optem per arrossos de llamàntol, escamarlans, i gamba vermella", afirma. Aquesta combinació entre tradició i innovació es reflecteix en plats com l’arròs de llamàntol o el bacallà amb bolets i cansalada, oferint una proposta que, tot i mantenir l’essència de muntanya, inclou sabors mariners.

Participació a la Mostra Gastronòmica d’Ordino

La Mostra Gastronòmica d’Ordino és un punt de trobada imprescindible per als amants de la cuina del Pirineu, on xefs com Formentí poden mostrar el seu treball i contribuir a l’impuls de la gastronomia local. La participació de Formentí enguany inclou dues tapes representatives: el foie mi-cuit amb figa confitada i terrina d’avellanes, i el lingot de xai amb xau, dacsa orgànica i salsa de pebre sechuan, dues propostes que reflecteixen la seva passió per la tradició i l’experimentació amb sabors nous.

A més, durant l’entrevista, Formentí explica que la seva implicació en aquesta mostra es deu en gran part a la seva trajectòria com a xef a l’Hotel Coma i als contactes que ha establert al llarg dels anys, els quals l’han ajudat a posicionar La Glorieta com un referent gastronòmic al territori. Aquesta serà la segona edició en què Formentí representa l’Alt Urgell, la primera va ser a l'any 2022, i enguany es participa amb l’objectiu de donar a conèixer la seva cuina a un públic més ampli.

Després de la Mostra d’Ordino, La Glorieta oferirà un menú degustació especial, maridat amb vins, que es podrà gaudir dijous vinent al mateix restaurant, amb un preu de 44 euros. Aquesta iniciativa és una de les accions que Formentí ha posat en marxa per donar a conèixer la seva cuina, combinant la tradició amb la promoció en xarxes socials i la seva pàgina web, amb l’objectiu de consolidar el seu projecte en un sector cada cop més competitiu.

GastroPirineus 2024

GastroPirineus 2024 va reunir recentment a Vallter 2000 i Camprodon més d’una dotzena de professionals de la cuina, incloent-hi productors, enòlegs i gastrònoms. Aquesta edició, que per primera vegada va tenir lloc en aquestes dues localitats del Ripollès, va posar l’accent en la cuina del territori, amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Cadí, els quals van patrocinar la participació d’Albert Formentí en una de les sessions més destacades del programa. Les jornades van ser un punt de trobada per a xefs i amants de la gastronomia, i Formentí va tenir l’oportunitat de mostrar la seva cuina autèntica i arrelada al Pirineu, reafirmant el seu compromís amb el producte local i la tradició.