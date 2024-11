Sant Julià i els municipis catalans col·laboren per preservar l'entorn natural

La parròquia de Sant Julià de Lòria, juntament amb els municipis catalans veïns amb els quals limita, comparteix l’objectiu de preservar l’entorn natural i regular l’accés a les seves muntanyes. Per aquest motiu, han iniciat un treball conjunt a través d’una comissió coordinada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Aquest treball col·laboratiu es va posar en marxa l’estiu passat, quan Sant Julià de Lòria va modificar l’ordenança que regula l’accés motoritzat al medi natural, restringint la circulació de vehicles, especialment a la zona del Port Negre. Prèviament, el comú va informar els territoris fronterers sobre aquesta mesura, que va ser ben rebuda i va motivar la voluntat d’aplicar regulacions similars a les pistes forestals d’aquests municipis.

A finals de l’any passat, la reserva nacional de caça Alt Urgell-Cerdanya va impulsar trobades per abordar la preocupació creixent en pobles com Arcavell, Bescaran, Estamariu, Aristot, Castellnou de Carcolze i Torres d'Alàs, on la presència de vehicles motoritzats a les rutes de muntanya ha anat en augment. En zones com Lles i Aransa, on ja s’havien tancat alguns accessos, s’ha detectat un desplaçament del trànsit cap a altres àrees, incrementant així la presència de vehicles motoritzats en nous indrets.