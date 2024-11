Trini Marín reafirma el compromís d’Andorra amb el benestar digital de la infància

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública d’Andorra, Trini Marín, ha viatjat a Bogotà per participar en la primera conferència ministerial mundial sobre la fi de la violència contra els infants. En un esdeveniment clau per a la protecció infantil, organitzat pel govern de Colòmbia amb el suport d’entitats com Unicef i l’OMS, Marín ha representat Andorra en aquesta trobada, on s’han reunit delegacions de tot el món per intercanviar estratègies per eradicar la violència envers els més petits.

Durant la seva intervenció, la ministra ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la protecció de la infància, destacant que el país aposta per “la millora del benestar digital dels nens, nenes i adolescents”. Aquesta línia d’acció, ha explicat, serà liderada per la secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, dins l’Estratègia de transformació digital del Govern, i inclourà mesures concretes per a la prevenció i detecció de riscos digitals. “Per una banda, es posarà l’accent en accions preventives per reduir conductes de risc, i, per l’altra, s’impulsarà l’acompanyament per fomentar bones pràctiques a l’entorn digital”, ha afirmat Marín, destacant que el benestar digital és essencial per a les famílies andorranes.

Andorra, reconeguda a Madrid pel seu Pla Nacional Sociosanitari

Coincidint amb la visita de Marín a Colòmbia, el ministeri d’Afers Socials i Funció Pública ha estat guardonat a la sisena gala dels Premis de la Fundación Pilares a Madrid pel seu Pla Nacional Sociosanitari per a la gent gran. La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha estat l’encarregada de recollir el premi, juntament amb l’equip redactor del pla. Aquest reconeixement destaca el treball del ministeri en programes d’atenció i en el desenvolupament de metodologies innovadores per avançar cap a un model d’atenció centrat en la persona.