Andorra Telecom accelera els terminis en la construcció de l’edifici Node

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha expressat la seva satisfacció amb el progrés de les obres de construcció de l’edifici Node, ja que "estan per sota dels terminis previstos". Segons ha detallat, "la part més feixuga", referint-se a les excavacions, ja s’ha completat, i actualment es troben en la fase de començar a "aixecar l’estructura". Nadal ha subratllat que "el nostre objectiu és complir terminis".

En un altre ordre de coses, Nadal ha abordat la problemàtica de les estafes relacionades amb les targetes SIM, una notícia recentment publicada per un mitjà local. Tot i que el nombre d’afectats ha estat molt baix, Nadal ha recordat que aquests incidents es van produir "fa dos o tres mesos" i ha destacat la importància d’activar la doble autenticació com a mesura de seguretat.

Davant aquest tipus de frau, Andorra Telecom insisteix que "la nostra recomanació sempre és el doble factor d’autenticació" i lamenta que "encara hi ha gent que no l’utilitza". Nadal ha assenyalat que aquest sistema es va instaurar "fa aproximadament un any, però una part important de clients encara no l’ha activat", motiu pel qual l’empresa ha decidit "forçar que qualsevol canvi que vulguis fer no es pugui completar si no actives el doble factor d’autenticació".