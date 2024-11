Més de 800 infants celebren el Festival de Titelles d’Andorra

A més de 'La Maestra', els infants han gaudit durant el festival de les representacions de 'El conillet que volia pa de pessic', de Cacauet Teatre, i 'Apnée', de La Poisson Soluble. El festival continuarà fins diumenge, quan es clourà amb l’espectacle 'Eh Man Hé: La Mecànica de l’ànima', de Zero en Conducta.

L’obra d’aquest divendres relata la història d’una mestra i la seva petita classe d’animalons, que conviuen en una escola construïda sobre l’amor i la cura mútua. A través d’aquesta història, el públic ha pogut connectar amb l’esperit de les mestres de la República, que, amb la convicció que l’educació pot transformar la societat, treballen amb il·lusió i llibertat per transmetre un missatge inspirador: la primera condició per a la llibertat és intentar-ho.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació