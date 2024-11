Alerta sanitària per salmonel·la en productes frescos de la marca Veritas

Davant d'aquesta informació, el Ministeri recomana no consumir els productes dels lots afectats i retornar-los al punt de venda. En cas d’haver-los consumit i presentar símptomes compatibles amb la salmonel·losi, es recomana consultar al metge referent, al servei de permanències mèdiques o al servei d’urgències.

El Ministeri de Salut ha informat que ha rebut una alerta sanitària sobre la presència de salmonel·la en determinats brots germinats de la marca Veritas per part del Sistema d'Alerta Ràpida de la Unió Europea. Concretament, aquesta alerta afecta els germinats de col llombarda Veritas de 50 grams, amb número de lot 0106-04-24 i data de caducitat 12/11/2024; i als germinats de mezclum Veritas de 50 grams, amb número de lot 0401-42-24 i data de caducitat 12/11/2024.

Per El Periòdic

