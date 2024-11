Els tricolor volen recuperar sensacions davant el Barakaldo

L’entrenador de l'FC Andorra, Ferran Costa, espera que el partit de diumenge contra el Barakaldo (12.00 hores) al Nacional marqui un punt d’inflexió després d’unes setmanes complicades per l’equip. Costa afronta el pròxim duel amb l’objectiu clar de "passar de ronda" i de gestionar l’energia dels seus jugadors, que arriben amb cert desgast acumulat. “Venim d’un sobresforç a Orense, on vam jugar amb un menys durant 35 minuts per una situació que no s’hauria d’haver donat, com ha reconegut el comitè de competició”, ha explicat.

Durant la setmana, l’equip ha centrat l’entrenament en tres objectius clars que, segons Costa, poden suposar “un salt important en les prestacions”. L’entrenador valora positivament les dades ofensives de l’equip, destacant que l'FC Andorra és el quart en passades realitzades i el tercer en el joc a l’últim terç del camp. “Volem que aquest volum ofensiu es transformi en més ocasions de gol i, sobretot, en remats a porteria”, ha apuntat.

Pel que fa a la preparació, Costa assegura que l’equip treballa per millorar tant en els aspectes tàctics com en la finalització de les jugades. “És crucial que l’equip sigui més eficient en la finalització i no només generi ocasions, sinó que les concreti amb remats clars a porteria”, ha remarcat. A més, ha subratllat la capacitat del seu equip per adaptar-se en moments complicats i jugar “per guanyar, fins i tot amb deu homes”, com es va veure en l'últim enfrontament.

Sobre el Barakaldo, Costa destaca la solidesa del rival i la seva capacitat per mantenir-se invicte fora de casa aquesta temporada. “És un equip amb molta energia i un ritme alt, que sap carregar l’àrea i aprofitar les seves oportunitats amb jugadors de qualitat", ha comentat, però ha deixat clar que l'FC Andorra també ha fet un bon treball: “A casa, hem sabut competir fins al final contra els equips més forts de la lliga i, tot i els últims empats, el nostre nivell competitiu és alt”.

Costa ha conclòs que el partit contra el Barakaldo és una oportunitat per reforçar la dinàmica de creixement de l’FC Andorra i recuperar la confiança en l’entorn local. "Hem treballat amb determinació per superar aquests reptes i diumenge serà una prova per mostrar que estem preparats per lluitar fins al final de la temporada”, ha assegurat.