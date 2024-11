Baró destaca la importància del benestar de l’alumnat per assolir millors resultats educatius.

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra, Ladislau Baró, ha inaugurat aquesta tarda les IX Jornades de Reflexió Educativa, que tenen lloc entre la Seu d’Urgell i Andorra. En el seu discurs, Baró ha destacat la importància de la connexió entre el benestar de l’alumnat i el procés d’aprenentatge, subratllant la necessitat d’un equilibri entre ambdós aspectes per millorar els resultats educatius. Les jornades d’enguany es concentren en la temàtica del benestar en l’aprenentatge i en l’aplicació de nous mètodes educatius per assolir aquest equilibri.

El ministre ha remarcat que les estratègies d’ensenyament modernes busquen substituir els mètodes tradicionals per un enfocament que fomenti una experiència positiva per als estudiants, una visió recolzada per estudis de neurociència que vinculen el benestar amb una millor retenció de coneixements.

Les jornades, celebrades al Seminari Diocesà d’Urgell i amb continuïtat prevista dissabte al Centre de Formació Professional d’Aixovall, estan organitzades pel Govern d’Andorra, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Bisbat d’Urgell i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb el suport de Caixa d’Enginyers.

A l’acte inaugural han assistit el copríncep episcopal Joan Enric Vives; la directora general d’Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d’Educació i FP de la Generalitat de Catalunya, Mercè Andreu; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Àlex Rocas, i el director de Banca Institucional Catalunya-Balears de Caixa d’Enginyers, Eduard Barcons.