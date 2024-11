Standard & Poor’s manté la qualificació d’Andorra en A-/A-2 amb perspectiva positiva

A més, l’informe de S&P destaca que la pròxima missió d’assistència tècnica del Fons Monetari Internacional (FMI) ajudarà a millorar la qualitat i el detall de les dades econòmiques externes d’Andorra, especialment en l’àmbit del deute extern. Aquesta millora es considera clau per a incrementar la transparència i millorar la vigilància dels riscos econòmics del país.

Per El Periòdic

