La 32a Mostra Gastronòmica d'Ordino vol acabar de consolidar-se

Tret de sortida a la 32a edició de la Mostra Gastronòmica d'Andorra i el Pirineu amb un objectiu molt clar: poder acabar de consolidar-se com a cita anual imprescindible a la parròquia. A més, també es vol donar a conèixer el producte artesà local i de proximitat als turistes i visitants. "La idea és que la mostra vagi creixent i poder marcar-nos internacionalment, és important. A banda, poder continuar donant aquest servei a la població", ha explicat la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social del Comú d'Ordino, Mònica Armengol. La benvinguda ha estat donada per la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, qui ha asseverat que "és molt més que una fira". "Volem agrair l'esforç que han fet els productors per poder ser-hi aquí", ha mencionat. Després de la inauguració, les autoritats han visitat totes les parades, on han pogut tastar els productes.

Comerciants locals i de moltes regions dels Pirineus properes al país s'han aplegat per estar en la nova edició de la mostra gastronòmica, una oportunitat per donar-se a conèixer i poder oferir el seu producte als visitants. En aquest sentit, durant el cap de setmana també s'han habilitat diferents demostracions de cuiners emergents i espais de tast al Gastrolab de la sala la Buna (de 12.00 a 20.00 hores). "Estem molt contents perquè tenim les entrades quasi exhaurides per a la mostra de diumenge i estan esgotades per molts dels 'show cookings' de dissabte", ha confirmat Armengol. Encara que la fira, enguany, s'ha centrat en els formatges, també es viuran tasts d'embotits, vins o confitures. "Alguns tallers són familiars, com el de confitura que és ideal per als petits", ha destacat, afegint que és una oportunitat perquè coneguin els oficis.

La fira continuarà aquesta tarda amb les activitats infantils i la presentació del llibre 'Els de sempre' al museu casa d'Areny-Plandolit. Pel que respecta a l'espai de tast, iniciarà a les 16.00 hores amb el tast de formatges de l'Oliva d'Oliana, que precedirà al d'embotits de Xolís Adons (17.00 hores); de confitures de Cal Senzill, Quim Va Parir! (18.00 hores); i conclourà amb el tast de vins a càrrec del sommelier Joan Llorach de Pla de Morei (19.00 hores).

La Mostra Gastronòmica a l'ACCO serà el plat fort de la programació de diumenge a partir de les 13.30 hores. Per a tots els interessants, les entrades es poden adquirir a la pàgina web del Comú d'Ordino, informa l'ANA.