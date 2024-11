La Setmana del Cinema Espiritual conclou amb bones sensacions

La 13a edició de la Setmana del Cinema Espiritual ha conclòs amb la participació de 3.000 alumnes dels tres sistemes educatius del país. "Realment, per nosaltres, ha estat un repte assolit. Que una activitat educativa com aquesta s'hagi consolidat des del Bisbat d'Urgell i des de la delegació d'Ensenyament del Bisbat és molt bo", ha declarat el delegat episcopal d'Ensenyament, mossèn Pepe Chisvert. La iniciativa és "una transmissió de vida i de valors", segons ha qualificat Chisvert, on els joves del país poden aprendre a gaudir del 7è art en sales especialitzades, deixant de costat la modernitat de les plataformes de streaming.

La setmana es desglossa en quatre punts importants: la transmissió de la importància del cinema, la consolidació educativa de l'activitat, la implicació dels tres sistemes educatius i la proposta de pel·lícules que es realitza. Enguany, s'ha escollit 'El viejo roble' de Ken Loach pel seu potent missatge envers la immigració. "Jo soc de València i he vingut aquí a aportar, sumar i sentir Andorra com casa meva", ha mencionat Chisvert, relatant que el llargmetratge ajuda a veure que l'arribada de nova gent és positiu. Ambientada al nord-est d'Anglaterra, arriba una família siriana a un poble que viva del món de les mines, però es va enfonsar amb la crisi. "Es parla de la pluralitat i d'aquests valors d'integració", ha relatat.

"Cada any busquem pel·lícules que estiguin carregades de valors de caràcter social i humà, que ajuden a pensar", ha remarcat. Altrament, Chisvert ha mencionat que, si bé l'educació està a càrrec de la família i les relacions socials que mantenen els joves, aquesta iniciativa ajuda a "acompanyar, escoltar i transmetre els valors durant el dia a dia". "Sovint es menysprea a les noves generacions. Molta gent esmenta que la joventut està perduda, però la Setmana del Cinema també ajuda realment a veure que no és així", ha asseverat.

La Setmana del Cinema Espiritual compta amb la participació de joves des de tercer cicle de primària fins a batxillerat i la presència d'adults durant la sessió de dijous, on, enguany, va participar l’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives.